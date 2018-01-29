Дворник намеренно столкнул девушку под поезд в метро Сан-Паулу. ВИДЕО

Обвинение в покушении на убийство предъявлено 55-летнему Себастьяну Жозе да Силве из Сан-Паулу, который подчинился голосу в своей голове и столкнул с платформы на рельсы метро 23-летнюю девушку, сообщает Globo.com. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения.

"Я почувствовала толчок и упала вперед, уткнувшись лицом в сумку. Она спасла меня от гибели. Я сразу же почувствовала, как вагоны проходят мимо — много шума и пыли, очень жарко", — рассказала о произошедшем сама Жуссара Арауйо де Соуза.

Мать троих детей, она направлялась в одно из кафе, где работает помощником директора. Вместо привычного заведения она оказалась в больнице, где ей наложили 30 швов на порез на ноге, обработали ссадины на голове и руке и отпустили домой.

Толкнувшего ее дворника тут же схватили и доставили в полицию, но на первом же допросе он заявил, что распоряжение ему отдал голос в голове, а потом и вовсе утверждал, что действовал по указке дьявола. Мужчину взяли под стражу, ему предстоит пройти психиатрическую экспертизу, передает Вести.ру.