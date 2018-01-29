Пассажиры задержанного рейса пришли в восторг от игры, которую предложил экипаж. ВИДЕО

В Сети набирает просмотры видео, снятое на борту самолета авиакомпании EasyJet. Рейс задерживался, и член экипажа, чтобы развлечь пассажиров, предложил им игру. Сидящих в салоне людей поделили на две команды, участникам нужно было из одного конца самолета в другой раскрутить рулон туалетной бумаги, не повредив ее. Победителям были обещаны бесплатные закуски и напитки.

“Все смеялись. Кто бы мог подумать, что задержка может быть так веселой?” – рассказали пассажиры. Игру поддержали все, кто присутствовал на борту, включая детей и пожилых людей.

Самолет был задержан по техническим причинам. Спустя два часа пассажиров перевели на другое воздушное судно, пишет ren.tv