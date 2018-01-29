Семейная пара хотела сэкономить на ремонте, переклеив в магазине ценники на нужные товары

Полицейские Рамонского района задержали злоумышленников, пытавшихся за счет переклейки штрихкодов купить товары для дома по заниженной цене, сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

Семейная пара, приехавшая из соседней Липецкой области за покупками, переклеила штрихкоды и под видом дешевых товаров пыталась купить дорогие. Полицейские отдела Солнечный быстро среагировали на поступившее сообщение и задержали злоумышленников. На записях видно, как гости Воронежской области сначала отбирают нужные товары, после чего переклеивают штрихкоды.

Также мужчина вынимает дешевые обои из футляра и вставляет туда дорогие. А на ковре стоимостью 16 тысяч рублей оказался штрихкод от коврика для ванной, цена которого составляет 500 рублей. Дорогой смеситель также оказался в упаковке из-под дешевого китайского аналога. В общей сложности семейная пара набрала себе две тележки товаров. Спустя четыре часа наблюдений за шопингом данных лиц сотрудники службы безопасности обратилась в полицию. Оперативники в штатском и охранники задержали злоумышленников.

"По приходе на место происшествия информация подтвердилась, мужчина и женщина были задержаны, впоследствии от них были получены признательные показания. Товар был приобретен по заниженной цене, сумма причиненного ущерба составила 50 тысяч рублей", – рассказал Игорь Будников, участковый уполномоченный ОМВД России по Рамонскому району.

Сами подозреваемые рассказали полицейским, что рассчитывали на большой товарооборот гипермаркета и на невнимательность кассиров, через которых ежедневно проходят тысячи покупателей. Но те бдительности не потеряли. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Жители Хлевного были отпущены под подписку о невыезде, пишет ren.tv