Стрельба на территории школы в Португалии, есть погибшие

В Португалии в городе Назаре произошла стрельба в школе, в результате чего погиб человек. Об этом рассказали в полиции и в дирекции школы, сообщает Reuters.

По словам комиссара полиции Бруно Соареса, стрельба произошла на школьном дворе во время спора между членами двух семей. По данным правоохранителей, в это время школа была закрыта.

В результате происшествия получил ранения 67-летний мужчина. Он скончался по дороге в медучреждение, сообщает korrespondent.net

В полиции, комментируя этот случай, заявили, что подобного рода происшествия в школах Португалии встречаются крайне редко.