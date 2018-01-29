Volvo выпустит конкурента электрогрузовику Tesla

Компания Volvo Trucks займется выпуском грузовиков с полностью электрическими силовыми установками. О соответствующих планах сообщается на официальном сайте шведской компании.

Старт продаж "зеленых" фур в Европе запланирован на 2019 год, после этого грузовики появятся в Северной Америке.

По словам представителей Volvo, появление подобных транспортных средств сыграют важнейшую роль в улучшении качества жизни людей в крупных городах за счет минимального уровня производимого шума и нулевого количества вредных выбросов.

О технических характеристиках проекта пока ничего не сообщается, пишет korrespondent.net