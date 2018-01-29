Нейронная сеть позволила канадским ученым добиться значительного прогресса в расшифровке таинственной "рукописи Войнича", смысл которой ускользает от исследователей в течение многих лет. Исследователи уверяют, что они смогли с помощью ИИ прочитать первое предложение рукописи, сообщает Independent.
Рукопись Войнича была обнаружена в 1912 году антикваром Вильфридом Войничем в древнем южноевропейском замке Вилла Мондрагоне. Согласно радиоуглеродному анализу, загадочная книга Войнича была написана между 1404-м и 1438 годом, однако до сих пор никто в мире не может сказать, о чем же она повествует.
Ученые из Университета Альберты во главе с профессором Грегом Кондраком попытались разгадать тайну рукописи Войнича с помощью алгоритма искусственного интеллекта. Для обучения алгоритма использовалась Всеобщая декларация прав человека, которая переведена на 380 языков. Как заявляют разработчики, их программа научилась определять язык с 97-процентной точностью. Оказалось, что книга, скорее всего, написана на зашифрованном иврите. Гласных не было, а буквы в словах поменяли местами.
"Это было удивительно. Но просто сказать "это иврит" - это только первый шаг. Следующий шаг - эта расшифровка рукописи", - подчеркнул профессор Грег Кондрак.
Исследователи предположили, что рукопись была создана с использованием альфаграмм, то есть анаграмм, составленных в алфавитном порядке. Применив алгоритмы, которые предназначены для декодирования таких головоломок, Кондрак с коллегами смогли расшифровать относительно большое количество слов, используя иврит в качестве базового языка.
Программа "прочла" первое предложение: "Она дала рекомендации священнику, владельцу дома, мне и людям". Кроме того, первые 72 слова одной из глав включают в себя такие слова как "крестьянин", "свет", "воздух" и "огонь". По мнению ученых, это говорит в пользу гипотезы, что манускрипт Войнича мог служить сводом правил о сборе и назначении лекарственных препаратов, пишет nv.ua
В то же время некоторые эксперты восприняли сообщения о расшифровке скептически.
"Пока нет полноценной научной статьи, рассказывающей об исследовании, что-то сказать сложно. По тому, что опубликовано в канадской прессе, создается впечатление, что авторы изучали частотные распределения символов, при этом допуская мысль о том, что буквы в словах могут быть переставлены местами. Но есть риск, что, допуская произвольные перестановки букв в слове, авторы дали себе слишком много свободы: подозреваю, что так можно обнаружить в манускрипте Войнича почти любой язык", — сказал лингвист Александр Пиперски, научный сотрудник ВШЭ и доцент РГГУ.
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авторы издания DW