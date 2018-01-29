С доставкой на дом: одесские полицейские за взятки возили заключенного к жене

В Одессе двое полицейских за взятки в 500 долларов каждая вывозили из СИЗО подследственного домой к супруге. Об этом сообщает Думская, ссылаясь на источники в прокуратуре.

Отмечается, что подследственный платил полицейским за организацию встреч с супругой. Каждая поездка обходилась в 500 долларов США.



Полицейские организовывали встречу под предлогом доставки на судебные заседания по его делу, сфальсифицировав необходимые бумаги.



Конвоиры привозили подследственного к нему домой на улицу Вильямса, снимали с него наручники и отпускали на несколько часов. Сами ожидали его в служебной машине у подъезда.



Последний раз свидание продлилось десять часов – с 10.00 до 20.00, передает korrespondent.net.

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