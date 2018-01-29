В Евросоюзе договорились по Brexit

Совет Евросоюза принял дополнительные условия о переговорах по Brexit. Об этом сообщила в понедельник, 29 января, пресс-служба совета.

"Министры ЕС дали комиссии четкий мандат в отношении того, каковым должен быть переходный период, как мы его видим: в Соединенном Королевстве будет применяться полный набор EU acquis (acquis communautaire - существующее право ЕС), тогда как оно не будет участвовать в институтах ЕС и в принятии решений. 27 (государств-членов) сегодня быстро утвердили текст, и мы надеемся, что соглашение об этом с Соединенным Королевством может быть также заключено быстро", - заявила министра иностранных дел председательствующей в Совете ЕС Болгарии Екатерина Захарьева.

Отмечается, что во время переходного периода Великобритания будет пользоваться всеми правами, которые распространяются на страны ЕС. В свою очередь, Лондон будет признавать все существующие нормативные, бюджетные, надзорные, судебные и правоприменительные инструменты и структуры ЕС, включая компетенцию Суда Европейского союза.

Что касается торговли, то Великобритания по-прежнему будет связана обязательствами, заключенных Евросоюзом. Вместе с тем, она больше не будет участвовать в каких-либо органах, работающими над торговыми соглашениями, передает korrespondent.net.