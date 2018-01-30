Ученые: Сонливость днем может быть связана с опасным заболеванием

Медики из Вашингтонского университета в США пришли у выводу, что люди, испытывающие сонливость в дневное время, более склонны к болезни Альцгеймера, сообщает MedPage today.

Отмечается, что ученые исследовали 189 человек, средний возраст которых составил 66 лет.

С помощью фитнес-трекеров они отслеживали биологическую активность добровольцев на протяжении двух недель. Кроме того, для выявления бета-амилоидов (пептидов, которые провоцируют болезнь Альцгеймера) с помощью магнитно-резонансной томографии были сделаны снимки их головного мозга.

"Наше новое исследование показывает, что люди с начальной стадией болезни Альцгеймера показывают большую фрагментацию в циклах биологических процессов. Они чаще проявляют активность ночью и спят или ведут себя пассивно днем", − рассказал один из авторов исследования доктор Йо Эль Ю, пишет korrespondent.net