В прошлом году объем сельхозпродукции вырос почти на 9%

2017 был урожайным. По данным Национального бюро статистики, в прошлом году объем сельхозпродукции вырос почти на 9% по сравнению с 2016-ым. Рост показателей во многом обусловлен богатым урожаем продукции растительного происхождения.

Кукурузы в прошлом году собрали миллион 800 тысяч тонн, что почти на треть больше, чем в 2016-ом. На 25% больше уродилось сахарной свеклы и почти на 18% - подсолнуха. В то же время пшеницы в 2017 уродилось меньше почти на три с половиной процента, что составило миллион 250 тысяч тонн.



По официальным данным, в прошлом году собрали почти 660 тысяч тонн фруктов и овощей, на 14% больше, чем в 2016. Производство винограда выросло почти на десять процентов, и составило 675 тысяч тонн, а овощей - 308 тысяч тонн. А вот урожай картофеля снизился почти на восемь процентов.



Животноводческой продукции в прошлом году было меньше на два с лишним процента, птицы - почти на три процента, в то же время производство яиц выросло на 5% больше и составило почти 710 миллионов штук.



Четверть общего объема сои по стране производят в столице. В северных районах собирают больше бахчевых культур, фруктов, орехов и ягод. В центральном регионе выращивают больше овощей и рапса. На юге в прошлом году собрали треть общего объема табака, а в Гагаузии - 20% всего урожая винограда.





