Под Ивано-Франковском кран упал на грузовик: есть жертвы

Под Ивано-Франковском, в пригородном селе Хриплин, башенный кран упал на кабину грузовика – в результате погибли два человека. Трагедия произошла утром во вторник, 30 января, на одном из железнодорожных предприятий на улице Элеваторной, сообщает Галицкий Корреспондент.

Всего в грузовике было девять человек – помимо погибших семь человек находились в кузове. По предварительной информации, они не пострадали, пишет korrespondent.net

"Детали выясняются, пока версия трагедии –сильный порыв ветра, из-за которого кран протащило 50 метров и бросило на грузовик", – отмечает СМИ.