В мексиканском штате за год нашли более 340 тайных могил с сотнями тел

Более 340 тайных захоронений было обнаружено на территории мексиканского штата Веракрус за 2017 год, сообщил в понедельник генеральный прокурор штата Хорхе Уинклер.

По его словам, нелегальные могилы были найдены в 44 муниципалитетах штата. Всего обнаружено 225 тел, 335 человеческих черепов и более 30 тысяч костных останков. При этом идентифицировать пока удалось всего 111 останков.

В прошедшем 2017 году уровень насилия стал самым высоким в Мексике за последние 20 лет с показателем в среднем 80 убийств в день, отмечает канал Telesur. По данным генпрокурора, с 2010 года в Веракрусе без вести пропали порядка 3,6 тысячи человек, сообщает РИА Новости

Этот штат на побережье Мексиканского залива давно стал ареной противостояния двух могущественных наркокартелей — "Лос-Сетас" и "Залив". Эти две группировки соперничают в контроле над поставками наркотиков в США. "Лос-Сетас" ранее были боевым крылом картеля "Залив", однако в середине 2000-х годов отделились в самостоятельную преступную организацию.







