Преступная группировка ввозила в Молдову деньги, украденные в банкоматах ЕС

Семь человек арестованы в Кишиневе по обвинению в контрабанде денег.

По данным следствия, они завозили в страну наличные, украденные в банкоматах в европейских странах. Здесь их отмывали в прямом смысле снова - с банкнот смывали специальный химический состав.

Занимался этим гражданин Сирии - химик по образованию. При обысках у арестованных нашли 17 с половиной тысяч евро. Грозит им 15 лет тюрьмы.







