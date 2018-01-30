Молдаванин погиб под колесами авто в Италии

Гражданин Молдовы погиб в аварии в итальянской провинции Фоджа. Его сбила машина на обочине дороги. Как пишет местная пресса, погибшему было 28 лет.

Он был в гостях у друзей и вышел на улицу, чтобы сделать телефонный звонок. Водитель сбившей его машины потерял управление на повороте.

Он тут же вызвал скорую, но врачам оставалась только констатировать смерть. Обстоятельства происшествия выясняет полиция.





