Программа модернизации судебной системы будет включать оценку работы каждого судьи

О масштабной программе модернизации судебной системы объявил глава минюста Александр Тэнасе. Включает программа оценку работы каждого судьи.

"Это не значит, что министерство юстиции будет продвигать чистку в судебной системе. Но достижения судей будут постоянно оценивать по нескольким критериям. А условия отбора кандидатов в судьи должны быть едиными", - сказал министр юстиции Александр Тэнасе.



По словам министра, в системе правосудия и судейском корпусе уже заметны перемены к лучшему.



"Хочу особо отметить, что молодые, недавно назначенные судьи меньше подвержены эндемической коррупции. Это подтверждают исследования. И неважно откуда пришли эти судьи - из государственных ведомств или гражданского общества. Не было резонансных случаев коррупции с участием недавно назначенных судей", - заявил Александр Тэнасе.





