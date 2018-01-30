Назначена новая судейская коллегия, которая будет рассматривать дело Илана Шора

Рассматривать дело Илана Шора в Апелляционной палате будут Стелиан Телеукэ, Светлана Балмуш и Александр Споялэ. Назначить судейскую коллегию удалось только с третьей попытки. До этого четверо судей взяли самоотвод.

Как сообщила пресс-служба Апелляционной палаты, Ксенофонт Ульяновский, в частности, мотивировал отказ тем, что его брат защищает бывшего депутата ЛДПМ Кирилла Лучинского. Оксана Робу и Игорь Мынэскуртэ объяснили, что занимаются делом Вячеслава Платона. В этих разбирательствах мэр Оргеева участвует как свидетель.



В июне прошлого года Илана Шора приговорили к семи с половиной годам лишения свободы за мошенничество и отмывание денег по одному из дел о Banca de Economii, Banca Socială и Unibank.





