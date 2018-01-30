В Кишиневе зарегистрировали более 2800 новых случаев ОРВИ

Число вирусных заболеваний растет. На прошлой неделе в столице зарегистрировали более 2800 новых случаев, что на 12% больше, чем неделей ранее.

По данным Национального центра общественного здоровья, большая часть заболевших - дети до шести лет.



Также на прошлой неделе в Кишиневе зарегистрировали девять случаев сезонного гриппа. Для того, чтобы укрепить иммунитет, врачи советуют правильно питаться, есть больше овощей и фруктов, и при первых же симптомах заболевания обращаться к семейному врачу.



С начала текущего года в столице сезонным гриппом заболели 14 человек.





