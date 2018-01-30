Из Госпогранслужбы Украины за коррупцию уволили более 700 человек

В связи с коррупционной деятельностью из Госпогранслужбы Украины уволены 742 человека. Об этом во вторник, 30 января, сказал глава ведомства Петр Цигикал во время ежегодной коллегии, сообщает пресс-служба МВД.

"В рамках антикоррупционной программы реформированы подразделения внутренней безопасности и внедрены новые формы предупреждения коррупционных действий. Так, по отрицательным статьям уволены 742 человека, 31 из них – с лишением воинского звания, 12 – по приговору суда. К административной ответственности привлечены 10, к уголовной – 26 человек", – рассказал Цигикал.

В то же время он отметил, что почти 1,1 тысячи пограничников отказались от неправомерной выгоды, пишет korrespondent.net