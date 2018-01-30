В японском кафе роботы будут делать кофе

В Японии открывается первое кафе, где кофе будет приготовлено роботами.

Как отмечается, чтобы приобрести кофе, сначала необходимо оплатить его в специальном автомате. Затем - использовать чек с QR-кодом, чтобы забрать напиток.

Один робот может приготовить до 5 чашек кофе, на каждую - тратит по четыре минуты.

Стоит "роботизированный" кофе три доллара, пишет korrespondent.net