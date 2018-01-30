Юная американка утопила сына из-за разбудивших ее криков

Юная мать из США утопила ребенка в ванной, потому что младенец разбудил ее криком и не переставал плакать. Об этом сообщило издание New York Post.

Инцидент произошел в городе Уорнер-Робинс в штате Джорджия. 19-летняя Мэдисон Ли Стюарт (Madison Lee Stewart) в пятницу, 26 января, проснулась из-за криков своего сына, наполнила ванну и утопила в ней его. Ребенку был год и четыре месяца, пишет lenta.ru

Девушку арестовали и предъявили ей обвинения в убийстве с особой жестокостью. Стюарт заявила полицейским, что находилась в состоянии стресса и за последнее время ей пришлось пережить много сложностей. В понедельник, 29 января, ее отправили в тюрьму в Хьюстоне. Об отце ребенка ничего неизвестно.