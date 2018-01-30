В Москве выросли рекордные сугробы

Высота снежного покрова в Москве достигла максимума за эту зиму — 23 сантиметра. Об этом во вторник, 30 января, сообщили «Интерфаксу» в Гидрометцентре России.

Предыдущий рекорд был установлен 10 дней назад, когда высота сугробов в столице достигла 22 сантиметров, отметили в метеослужбе. Позже они уменьшились до 16 сантиметров.

Как пояснили агентству в столичном метеобюро, на сегодняшний день в городе уже выпала вся зимняя норма осадков. «Климатическая норма по осадкам для всей календарной зимы в Москве, которая за декабрь-февраль составляет 134 миллиметра, была выполнена на месяц раньше. Только за последние 30 часов в Москве выпало 8 миллиметров снега в эквиваленте воды, что составляет около 20 процентов от средних многолетних значений в январе», — уточнили в метеослужбе.

По прогнозам синоптиков, в течение дня в столице выпадет еще около 6 миллиметров осадков. Снегопады продолжатся и в среду, 31 января, пишет lenta.ru

Ранее сообщалось, что столичный регион постепенно окажется в зоне влияния атмосферного фронта с запада, который принесет снегопады.