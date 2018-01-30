Легендарный Nokia 3310 вновь перевыпустили

Финская HMD Global выпустила новую версию телефона Nokia 3310. Он получил поддержку 4G, Wi-Fi и может работать в качестве точки доступа, пишет Gizmochina.

По сравнению с моделью 2017 года, телефон стал немного больше (точные размеры не указываются). В остальном обновленная Nokia 3310 никак не изменилась: 2,4-дюймовый экран с разрешением 320х240 пикселей, поддержка одной Micro-SIM, карта памяти microSD до 64 гигабайт и внутренний накопитель на 256 либо 512 мегабайт. Аккумулятор на 1200 миллиампер-часов обеспечит пять часов работы в режиме разговора и 12 дней в режиме ожидания

Телефон начнут продавать только в Китае, информация о нем размещена на китайском сайте Nokia, стоимость аппарата не указана.

Ожидается, что HMD Global объявит о начале продаж в других странах на выставке MWC 2018, которая пройдет в Барселоне в конце февраля, пишет lenta.ru

Nokia 3310 была выпущена в конце 2000 года. С тех пор было продано более 126 миллионов устройств. В сети широко распространены мемы, в которых 3310 представлена как самый прочный материал во Вселенной. Новая версия телефона вышла в 2017 году, в России она продается за четыре тысячи рублей.