Психологи объяснили, почему люди доверяют незнакомцам

Люди доверяют или не доверяют незнакомцам в зависимости от их сходства с уже знакомыми людьми. Такие результаты исследования, которое провела команда психологов из Нью-Йоркского университета, были опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences в понедельник, 29 января.

Так, в первой части исследования 91 доброволец должен был решить, кому из гипотетических партнеров, представленных в эксперименте фотографиями, он доверил бы свои деньги. По условиям эксперимента, переданная партнеру сумма увеличивалась в четыре раза, и партнер мог разделить ее с участником, либо присвоить все деньги себе. Один из партнеров делился деньгами в 93% случаев, другой – в 60% и третий – лишь в 7%.

Во второй части участники получали три якобы новых фотографии предполагаемых партнеров. На самом деле, это были те же фото, но измененные с помощью компьютерной графики. И снова участники эксперимента должны были выбрать, кому из партнеров доверить деньги. Они оказались более склонны доверять партнеру, имеющему сходство с тем, который на предыдущем этапе честно разделил с ними возросшую сумму. Партнеру, похожему на того, который оставил все деньги себе, участники доверяли деньги реже всего, пишет korrespondent.net

Также ученые проанализировали активность мозга участников во время эксперимента. И в первой, и во второй его части были задействованы одни и те же области, в частности, миндалевидное тело, играющее важную роль в принятии решений и эмоциональных реакциях.