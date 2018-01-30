Глава ЦРУ: Китай угрожает США не меньше, чем Россия

Китай прикладывает не меньше усилий для оказания скрытого влияния на Запад, чем Россия, сказал в интервью Би-би-си глава ЦРУ.

По словам Майка Помпео, у Китая "более обширная зона влияния".

В качестве примеров Помпео привел попытки украсть коммерческую информацию США и проникнуть в школы и больницы, - также имевшее место в Европе и Великобритании.

По словам Майка Помпео, у Китая "более обширная зона влияния".

В качестве примеров Помпео привел попытки украсть коммерческую информацию США и проникнуть в школы и больницы, - также имевшее место в Европе и Великобритании, сообщает ВВС.

Американские СМИ, ссылаясь на источники, близкие к расследованию, сообщали, что Джерри Чунь Шин Ли подозревали в сотрудничестве с китайской разведкой. Однако, обвинений в шпионаже, который в США может наказываться смертной казнью, Ли не предъявляли.

Арестовали Джерри Чунь Шин Ли в следствии того, что в течении двух лет были убиты или отправлены в тюрьму более 20 информаторов ЦРУ в Китае.

Однако, в настоящее время, окончательно не известно, передавал ли Чунь Шинь Ли данные китайцам, или это работа китайских хакеров.

В интервью Би-би-си глава ЦРУ отметил, что экспансии Китая на Запад можно было бы эффективнее противостоять, если бы разные страны объединили усилия.

Российское влияние активно обсуждают в Вашингтоне, как угрозу хакерского взлома и утечки данных, а также использования социальных сетей для разжигания вражды.

Но меня удивило, что директор ЦРУ заявил, будто у Китая больше мощи и нужно прикладывать больше усилий, чтобы держать его под контролем.

По словам директора ЦРУ, Китай использует не только традиционный шпионаж (спецагентов и кибершпионаж), но и подозревается в воровстве интеллектуальной собственности с целью продвижения своего бизнеса.

Однако он также использует свой экономический вес с целью влияния на американские компании, чтобы получить доступ на рынки США.