Возле села Чкаловское Харьковской области утром во вторник, 30 января, перевернулся автобус Харьков – Купянск. Об этом сообщает полиция области.
Инцидент произошел около 7:45.
Как сообщает ГородХ со ссылкой на в пресс-службу управления патрульной полиции Харьковской области, автобус перевернулся из-за сильного бокового ветра, пишет korrespondent.net
В аварии незначительные телесные повреждения получил один пассажир. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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СКОРПИОН
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На этот день не стоит планировать деловые встречи. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
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|Banca Nationala a Moldovei
авторы издания DW