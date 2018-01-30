Умер самый старый мужчина на планете

Самый старый мужчина на планете Франсиско Нуньес Оливера скончался в Испании на 114-м году жизни, сообщил на своей странице в твиттере председатель правительства автономного сообщества Эстремадура Гильермо Фернандес Вара.

На завтрак каждый день Франсиско ел кекс и пил жидкий йогурт. Давление даже в весьма почтенном возрасте было отличное, сахар в крови в норме, у долгожителя не выявлено никаких серьезных заболеваний.

Оливера родился 13 декабря 1904 года в Бьенвениде, небольшом городке к югу от Бадахоса (автономное сообщество Эстремадура), где живут около двух тысяч человек. Здесь он и прожил всю жизнь. Местные жители называли его Марчена — в молодости он был похож на известного севильского исполнителя фламенко Пепе Марчена (1903-1976).

Мэр Бьенвениды Антонио Кармона заявил, что смерть Франсиско "стала болью для всех жителей", пишет РИА Новости

"Его любили все — за улыбку, за его слова, за то, как он говорил", — сказал мэр Бьенвениды в интервью агентству EFE.

Мужчина был участником Испано-франко-марокканской войны 1921-1926 годов — колониальной войны Испании и Франции против берберского эмирата Риф, который создали после восстания в Северном Марокко.

У Франсиско есть дочь Антониа, которая прожила с ним всю жизнь и заботилась о нем до последнего дня, 97-летний брат и 93-летняя сестра. Самый старый мужчина планеты называл себя "дедушкой мира".

Власти городка объявят траур.







