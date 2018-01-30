В ЕК потрясены новостями об опытах автопроизводителей на людях

Еврокомиссия потрясена сообщениями о проведении по заказу автопроизводителей опытов на людях и животных и надеется, что власти Германии срочно проведут расследование в этой связи, заявил официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.

"Мы потрясены новостями, как и все остальные. Мы принимаем во внимание намерение немецких властей исследовать этот вопрос и надеемся, что они сделают это", — сказал Схинас журналистам, комментируя сообщения о проведении опытов, пишет РИА Новости

По его словам, эта проблема находится в компетенции национальных властей. "Такие вопросы требуют срочных действий со стороны национальных властей", — заявил представитель ЕК.

Ранее газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что финансируемое тремя крупнейшими немецкими автопроизводителями — Volkswagen, BMW и Daimler — научно-исследовательское объединение по вопросам климата и здравоохранения в транспортном секторе (EUGT) в 2012–2015 годах инициировало исследование с участием людей, чтобы установить влияние диоксида азота, выделяемого при работе дизельных двигателей, на здоровье человека. Газета New York Times сообщала, что по заданию концерна Volkswagen в Германии проводились аналогичные опыты на обезьянах.







