Женщина в Петербурге угнала машину, чтобы не ехать домой на метро

В ночь на 29 января в Петербурге была угнана иномарка, владелец которой немедленно обратился в заявлением в полицию. Каково же было удивление правоохранителей, когда вечером того же дня с повинной пришла сама угонщица.

Она полностью признала свою вину, пояснив, что похитила автомобиль, потому что хотела поскорее доехать домой. Ранее эта женщина была судима за кражу и грабеж, сообщает петербургский портал 78.ru. В настоящий момент злоумышленница находится под подпиской о невыезде.

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