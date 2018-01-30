Ученица начальных классов чудом выбралась из-под колес автомобиля, который наехал на нее двигаясь задним ходом. Случившееся попало в объектив камеры наблюдения.
ДТП произошло около в понедельник во дворе дома № 3 по улице Андреса в Воскресенске.
На кадрах видно, что девочке довольно быстро удается выбраться, и она уходит с места ЧП. Автомобиль уезжает, а прохожие не обращают на ситуацию никакого внимания.
"Мой знакомый стал очевидцем вот такого ужасного события. Видео скажет само за себя. Поскольку ребенок ушел, мой знакомый не успел даже понять пострадал ли он", — написала опубликовавшая видео местная жительница.
Об обращениях в полицию по данному случаю не сообщается, пишет vesti.ru
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|Banca Nationala a Moldovei
авторы издания DW