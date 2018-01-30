Евросоюз предлагает Британии переходный период

Европейский союз предложил предоставить Британии преимущества членства в ЕС в течение 21 месяца после Brexit, чтобы помочь предприятиям адаптироваться, но отверг идею о том, что Лондон может заблокировать новые законы ЕС во время перехода.

Министрам из 27 государств-членов ЕС потребовалось всего две минуты на одобрение новых инструкций переговорщику Евросоюза Мишелю Барнье, который вскоре начнет переговоры с целью достичь договоренности о правилах переходного периода в течение нескольких месяцев.



Столь быстрая договоренность указывает на единство, которое проявилось в том, что страны ЕС подтолкнули британского премьер-министра Терезу Мэй к соглашению о сроках выхода ее страны из состава Евросоюза.



Кроме того, это говорит о том, что европейская сторона хочет понимать, что она держит процесс переговоров под своим контролем.



Пресс-секретарь Мэй приветствовал соглашение ЕС, заявив, что оно соответствует целям Британии, хотя осталось несколько разногласий.



Переговорщик ЕС Мишель Барнье сказал, что предложение в первую очередь отвечает интересам Англии, было главным образом в интересах Британии, оно не открывает двери для значительных переговоров, сообщает vesti.ru



"Соединенное Королевство должно признать эти правила игры и принять их с самого начала", - сказал он журналистам.



Дипломаты ЕС также отклонили идею о том, что Великобритания имеет право вето по законодательству ЕС после ее выхода 29 марта следующего года, хотя предложение о переходе дает Лондону возможность рассказывать о своих взглядах на встречах ЕС.



К тому времени, когда переходный период закончится, обе стороны надеются, что смогут принять соглашение о свободной торговле, хотя и оставив Великобританию вне единого рынка ЕС и таможенного союза.

