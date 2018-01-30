Бельцы вновь рискуют утонуть в мусоре. Фирма, владеющая свалкой, больше не принимает мусор из-за долгов мэрии

Мусорный кризис возвращается в Бельцы. Мэрия не погасила долг перед компанией, которая управляет свалкой бытовых отходов. По этой причине фирма больше не намерена принимать мусор. Портал Realitatea.md пишет, что администратор компании Salubrity Solutions, владеющей полигоном в Биличений Векь, отправил письмо исполняющему обязанности примара города Леониду Бабий, объявив, что начиная со среды, 31 января, полигон закрывается пока не будет погашена задолженность и инициирован конструктивный диалог по вопросу преодоления сложившейся ситуации.

Глава Salubrity Solutions также обвиняет мэрию в безответственности и имитации диалога.

«Мэрия муниципия Бельцы демонстрирует безответственность и имитирует диалог. После прекращения оказания услуги, в мэрию были направлены письма с предложением начать диалог для преодоления ситуации. К сожалению, ситуация не сдвинулась с мертвой точки, а перед мэрии не стоит задача для преодоления кризиса, хотя они используют его для политического пиара плохого качества. Более того, по необъяснимым причинам, сегодня у нас больше нет прямых собеседников, все ушли на больничный или в отпуск. Я с сожалением констатирую серьезную институциональную нетрудоспособность и призываю вас к личному вмешательству для преодоления кризиса в срочном порядке», - пишет Думитру Руснак, основатель Salubrity Solutions.

Ранее он заявил, что проблемы в деятельности компании, собирающей мусор в Бельцах, начались после того, как мэрию возглавил Ренато Усатый. Против его компании были начаты судебные разбирательства, необоснованные проверки и стали поступать требования об отчетах, что привело к тому, что он отказался от деятельности в Бельцах.

В результате он оказал завален отходами, которые привлекали бродячих собак и крыс, хотя местные власти утверждали, что способны эвакуировать весь мусор из города.

Не справляясь с ситуацией, местные чиновники попросили помощи у правительства. Тогда премьер-министр Павел Филип приказал оказать необходимую поддержку.

Из Кишинёва прибыла колонна со спецмашинами, оборудованием и людьми, которые в течение двух дней эвакуировали весь мусор из города, чтобы местные жители не встречали Новый год среди отходов.

На фоне кризиса отходов в Бельцах глава Управления по ремонту дорог и строительства Сергей Пчела, отвечающий за вывоз мусора из города, подал в отставку.

Свой пост покинул и временно исполняющий обязанности мэра Игорь Шеремет. Оба чиновника обвинили руководство мэрии и беглого мэра Ренато Усатого в создании хаоса внутри ведомства, что привело к обострению мусорного кризиса.