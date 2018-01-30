Из иркутского интерната на такси сбежали шестеро подростков

В ночь на 30 января шестеро воспитанников интерната под Иркутском решили расстаться со своей alma mater. Они вызвали такси и уехали из воспитательного дома в неизвестном направлении. Идут поиски.

Как сообщает "Интерфакс", Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей (таково официальное название заведения) находится в поселке Хор-Тагна Заларинского района Иркутской области. Сейчас сформированы группы из полицейских, сотрудников Центра и работников райадминистрации, которые пытаются понять, куда убежали интернатовцы. Ориентировки на них разосланы по всей гигантской Иркутской области.

По-видимому, ребята заранее готовили свой побег. Они организованно поднялись среди ночи, оделись, взяли необходимые вещи и вылезли челез окно спальни. А снаружи подростков уже ждала машина.