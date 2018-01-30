На орбиту выведена "звезда человечества", которая ярче всех объектов ночного неба

Частная компания Rocket Lab вывела на орбиту объект под романтичным названием Humanity Star ("звезда человечества"). Спутник сияет так, что на ночном небе конкуренцию ему может составить только Луна. Некоторые астрономы уже выразили своё возмущение.

"Звезда" – это арт-объект, она не предназначена для научных исследований. Как поясняется на сайте проекта, она призвана "побудить людей подумать о своём месте во Вселенной и поразмыслить о том, что важно в их собственной жизни и жизни человека как вида". Автор идеи – основатель и генеральный директор Rocket Lab Питер Бэк (Peter Beck).

Спутник изготовлен из углеродного волокна и имеет 65 треугольных граней, отражающих солнечный свет. "Рукотворную звезду" можно увидеть из любой точки земного шара. На орбите спутник останется 9 месяцев, после чего сгорит в плотных слоях атмосферы, пишет vesti.ru

Новость о появлении на ночном небе нового яркого объекта не вызвала восторга в среде астрономов. В социальной сети Twitter некоторые из них назвали запуск глупостью и актом вандализма, а сам спутник – космическим мусором. Впрочем, учёных может утешить то, что объект быстро выходит из поля зрения: один оборот вокруг Земли он делает за полтора часа.

Между тем власти не имеют претензий к "звезде человечества". Её старт был согласован со всеми нужными инстанциями. А на сайте проекта сообщается, что после схода спутника с орбиты планируются повторные запуски.



