В Австрии спасли 150 туристов, застрявших на подъемнике на горнолыжном курорте

Лыжники попали в ловушку после того, как механизм канатной дороги вышел из строя. Это произошло во второй половине дня в понедельник.

Подъемник остановился, и люди на несколько часов оказались подвешены в воздухе на головокружительной высоте. Службы спасения привлекли к операции три вертолета.

По данным австрийских властей, никто из туристов не пострадал, пишет vesti.ru