Молдаванин пытался провезти наркотики через румынскую границу

Румынские таможенники подвергли более тщательному досмотру 38-летнего гражданина Молдовы, желающего въехать в соседнюю страну на грузовике Mercedes. В кармане его одежды была обнаружена металлическая коробка, в которой лежали два пакетика, сообщили в Пограничной полиции Румынии.

В обоих пакетах была измельченная сухая субстанция: в одном зеленого, во втором – коричневого цвета. Субстанции были подвергнуты экспресс-тестированию, которое показало, что данные вещества являются наркотиками: каннабисом и эфедрином.

При допросе молдаванин рассказал таможенникам, что вещество зеленого цвета ему дал товарищ, порекомендовав покурить его, чтобы забыть о проблемах. Коричневая же субстанция, по словам молдаванина, – это табак, купленный им в магазине Duty Free для личного потребления, пишет aif.md

Тем не менее, оба вещества были изъяты у мужчины и направлены на экспертизу в лабораторию. Ведется расследование.



