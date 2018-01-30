Список компенсируемых лекарств в этом году будет расширен

Список компенсируемых лекарств расширят. В этом году власти выдели на эти цели на 73 миллиона леев больше, чем в 2017-ом. Об этом сообщила министр здравоохранения, труда и соцзащиты Светлана Чеботарь.

Теперь чиновники должны составить новый список медикаментов с учётом потребностей граждан.

В прошлом году в него вошли 137 наименований лекарств. Это обошлось государству в 524 миллиона леев.

Компенсируемые медикаменты назначают несовершеннолетним, беременным и пациентам с тяжёлыми заболеваниями.

Рецепт можно получить у семейного врача при наличии медицинского полиса.