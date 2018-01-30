Подробности в деле о взломщиках банкоматов: молдаване "отмывали" деньги под руководством сирийца

Семь человек арестованы в Кишиневе по обвинению в контрабанде денег. По данным следствия, они взламывали банкоматы в странах ЕС и везли наличные сюда, чтобы отмыть в прямом смысле слова. То есть с банкнот смывали краску, которая распыляется в банкомате при взломе. За этим злоумышленников и застали.

Отмывали деньги под руководством гражданина Сирии - фармацевта по образованию. Кустарные лаборатории устраивали в съемных квартирах.



"Они очень часто меняли квартиры - каждые два-три дня. Делали это, чтобы не вызвать подозрений у соседей - в квартире стоял резкий химический запах. Процесс, очевидно, требовал высокой температуры воздуха - они включали несколько обогревателей", - сказал глава управления НИР Игорь Зглавуца.



При обысках у арестованных нашли большую сумму наличных. Как деньги завозили в Молдову и где потом пускали в оборот, пока неясно.



"Мы выясняем обстоятельства. Скорее всего, использовался наземный транспорт. Так проще", - отметил замглавы ПБОПОД Валериу Бодяну.



"При обысках было изъято 17 900 евро. Также в квартирах было найдено специальное оборудование, емкости с химическими растворами, защитные маски и перчатки", - сказал замглавы управления ГИП Ион Талмазан.



Также следователи выясняют, сколько взломов на счету у группировки. И какую сумму украли преступники.



"В прошлом году только в Германии было взломано 400 банкоматов. В странах ЕС такие преступления происходят довольно часто. И часто их совершают выходцы из постсоветских стран", - добавил глава управления НИР Игорь Зглавуца.



Грозит обвиняемым до 15 лет тюрьмы.





