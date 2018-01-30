Молдова получила от США более 11 миллионов долларов на структурные реформы

Агентство по международному развитию США передало Молдове более 11-ти миллионов долларов на структурные реформы. Финансовая поддержка поможет нашей стране улучшить условия для ведения бизнеса, увеличить экспорт на европейский рынок и повысить инвестиционную привлекательность.



"Результатом станет снижение давления на бизнес и сокращение затрат, в том числе на импорт и экспорт", - сказал глава Миссии USAID в РМ Карен Хилиард.



Как отметил посол США в Молдове, помощь USAID призвана поддержать прогресс, которого добилась наша страна.



"Это серьёзное обязательство. Малая экономика берет равнение на правила и стандарты Евросоюза, а это требуют огромных и непростых усилий", - отметил посол США в РМ Джеймс Петтит.



Важность внешней поддержки отметил министр экономики и инфраструктуры.



"Только совместными усилиями можно построить Европу дома, обеспечить более высокий уровень жизни, активизировать развитие национальной экономики и повысить покупательскую способность", - сказал министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич.



Представители деловых кругов и экспертного сообщества приветствовали предстоящие перемены.



"Мы очень хотим, чтобы реформы, подготовленные на основе международного опыта, всегда учитывали национальный контекст", - сказала директор Торговой палаты США в РМ Мила Малайрэу.



"Они поняли, что самый большой вызов для Молдовы - это не доступ к тому или иному рынку, а обеспечение конкурентоспособности. Именно это создает хорошие условия для работы бизнеса, и именно это нужно Молдове", - отметил экономист Вячеслав Ионицэ.



Программа USAID по поддержке структурных реформ рассчитана на четыре года.





