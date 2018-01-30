Дети сироты будут получать социальные пособия

У подопечных патронатных воспитателей появятся карманные деньги. Пособия из расчета десять леев в день станут выплачивать тем, кому уже исполнилось десять лет. Кроме того они будут получать по сто леев ко дню рождения, и по 70 - к Рождеству, Новому году и Пасхе.

Об этом сообщила министр здравоохранения, труда и соцзащиты Светлана Чеботарь.



"Это поможет поддержать почти 2600 детей, которые лишены родительской заботы. На эти цели в бюджете на текущий год запланировано 10 миллионов леев", - сказала министр здравоохранения и соцзащиты Светлана Чеботарь.



Министерство подготовило и проект повышения на 20% пособий для людей с особыми потребностями. В их числе 27 тысяч взрослых и почти 12 тысяч детей. Сейчас они получают в зависимости от группы инвалидности от 600 до 1200 леев.



"Мы обеспечим механизмы социальной интеграции людей с ограниченными возможностями и снижения их зависимости. На эти цели в госбюджете запланировано 65 млн леев", - добавила министр здравоохранения и соцзащиты Светлана Чеботарь.



В нынешнем году вырастут и пенсии по инвалидности. Валоризация будет проходить в несколько этапов и коснется более 21 тысячи получателей.





