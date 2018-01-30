СМИ: Ванесса Паради выходит замуж

Бывшей возлюбленной голливудского актера Джонни Деппа, французской певице, актрисе и фотомодели Ванессе Паради сделал предложение режиссер Самюэль Беншетри. Об этом в понедельник, 29 января, сообщает Elle со ссылкой на французские СМИ.

Отмечается, что пара намерена сочетаться браком уже этим летом, дата свадьбы – 19 июля, место – остров Иль-де-Ре в Атлантическом океане, сообщает korrespondent.net

Как известно, 45-летняя Паради, прожившая с Джонни Деппом 14 лет в гражданском браке и родившая двух общих детей, ни разу не состояла в браке официальном. А Беншетри был прежде женат на актрисе Мари Трентиньян, ушедшей из жизни в 2003 году после избиения любовником. Затем более десяти лет Самюэль жил с актрисой Анной Муглалис, близкой подругой Ванессы Паради.