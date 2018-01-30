На юге Марокко впервые за 50 лет выпал снег. ФОТО

В южных районах Марокко впервые за 50 лет выпал снег, сообщает Morocco World News во вторник, 30 января.

Судя по опубликованным фотографиям и видео, в этой африканской стране прошли настоящие снегопады. Населенные пункты покрыты толстым слоем снега.

Издание отмечает, что, несмотря на холод, многие люди вышли на улицу, чтобы насладиться снегопадом.

Местные метеорологи заявили, что снег выпал из-за больших объемов холодного воздуха, поступающего из Северной Европы.

"Мы находимся под влиянием очень низкого давления с очень холодными температурами, которые могут достигать 0 или даже -1 градуса", – пояснили метеорологи.

Как сообщает korrespondent.net, из-за снегопадов в Марокко заблокированы некоторые дороги. Ожидается, что будут задержки и в воздушном сообщении.