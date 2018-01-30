В Исландии не разрешили называть детей именем Андрей

Популярное среди славянских народов греческое имя Андрей не попало в список имен, которые разрешено давать детям в Исландии. Как сообщает газета MBL, запрос о его внесении в специальный национальный реестр был отклонен исландским государственным комитетом по личным именам.

В Исландии, население которой составляет 335 тыс. человек, уделяют особое внимание сохранению чистоты языка. Большинство иностранных слов, включая и многие имена собственные, исландцы предпочитают не заимствовать напрямую, а облекать в новую форму, соответствующую нормам и правилам их языка. В России подобное предлагали осуществить адмирал-языковед Александр Шишков (1754-1841) и его последователи.

Именно заботой о чистоте языка объясняется то, что в Исландии имена для новорожденных необходимо выбирать только из утвержденного государственным комитетом списка, что создает трудности для переехавших жить в Исландию иностранцев. Исключения возможны только в том случае, если и отец, и мать родившегося в стране ребенка не являются гражданами Исландии.

Как сообщает ТАСС, имя Андрей было отклонено по той причине, что его окончание в написании Andrej не соответствует правилам исландского языка. Как говорится в заключении комитета, для передачи соответствующих звуков в исландском следовало выбрать для этого имени написание Andrei или Andrey. Не исключено, что именно в таком виде оно рано или поздно будет внесено в реестр, в котором к настоящему моменту есть уже пять других вариантов имени Андрей, используемых представителями разных народов: Андреан, Андреас, Андэ, Андрес и собственно исландское Андри.

На сегодняшний день в реестре числится порядка 3600 мужских и женских имен, а в этом месяце в него было внесено 5 новых. Геймар и Бримтоур - для мальчиков, Гудна, Иселин и Льйоуней - для девочек. Рокк и Хоргдаль попали в число разрешенных в Исландии вторых имен, которые можно давать детям обоих полов.

Чтобы новое для Исландии имя попало в реестр, оно должно соответствовать целому ряду критериев. Написание имени должно соответствовать правилам исландской фонетики и орфографии, кроме того в нем могут использоваться только знаки исландского алфавита, в котором насчитывается 32 буквы, но при этом отсутствуют латинские С, Q, W и Z. От нового имени должны легко образовываться падежные формы (всего в исландском языке 4 падежа), а кроме того ему должен быть присвоен грамматический род, который обязан соответствовать полу ребенка, получающему имя. Эти правила имеют особое значение, поскольку у большинства исландцев фамилию заменяет отчество, так что спорное мужское имя имеет шансы создать проблемы двум поколениям семьи.

За соблюдением правил следят 6 членов государственного комитета. Троих назначает исландское министерство юстиции, по одному эксперту предоставляют факультеты философии и права Университета Исландии, а еще один член комитета является сотрудником языкового отделения Института исландских исследований. В каждом конкретном случае они также должны решать является ли новое имя благозвучным, не вызывает ли ненужных ассоциаций у носителей языка, и соответствует ли европейской и исландской традиции именования в целом.

В последние годы исландская пресса много писала о нескольких громких случаях, когда жители страны пытались бороться со сложившейся системой. Изменить исландский закон о личных именах пока не получается, но, например, в 2013 году суд признал право тогда 15-летней исландки носить мужское имя Блайр. До этого момента вместо имени в ее исландском паспорте стояло просто слово "девочка".

Права своих детей отстояли также родители Данкана и Харриет Кэрдью, чьи имена исландские власти также отказывались признавать и вписывать в паспорта детей. Спас положение тот факт, что у матери ребят - вышедшей замуж за британца исландки - было также гражданство США, что позволило признать иностранцами обоих родителей.

Наиболее известен случай комика и бывшего градоначальника Рейкьявика Йона Гнарра, при рождении получившего имя Йон Гуннар Кристинссон. В 2010 он добился того, чтобы его второе имя было официально изменено с Гуннар на детское прозвище Гнарр, которое он использовал почти всю жизнь. Политик также долго хотел полностью избавиться от отчества из-за конфликта с отцом, но смог сделать это только переехав жить в США в 2015 году. Исландские власти пока не признали американский документ.





