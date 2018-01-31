Экономический рост Еврозоны за прошлый год превзошел показатели США

Показатели экономического роста Еврозоны за прошлый год превзошли показатели США. Об этом сообщает Евростат.

По данным отчёта, ВВП 19 стран, которые приняли единую европейскую валюту, увеличился в 2017 году на два с половиной процента. Это лучший показатель с 2007 года.

В отчете также говорится, что уровень безработицы в этих государствах продолжает снижаться.

В 2018 страны Еврозоны рассчитывают на рост ВВП в два с лишним процента.