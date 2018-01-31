Молдова занимает 33 место в отчете Индекса открытости бюджета

Гражданам Молдовы практически недоступна информация о бюджете страны и финансовой деятельности властей. Таковы данные отчёта Индекса открытости бюджета. Молдова попала в него впервые. Она занимает 33 из 115 мест.

Наша страна вошла в группу из 42 государств, где публикуются лишь шесть из восьми законодательных актов. Молдова расположилась между Турцией и Хорватией.

Почти такие же показатели у Японии, Южной Кореи и Уганды.

Румыния занимает девятое место. Она находится между США и Великобританией.

Лидируют в списке Новая Зеландия, Южно-Африканская республика и Швейцария. А замыкают рейтинг Йемен, Катар и Королевство Лесото. В этих странах публикуют три из восьми документов.