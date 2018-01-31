Покупка BT акций Victoriabank стала положительным сигналом для иностранных инвесторов

Одной из целей сделки по покупке банком Transilvania 39,2% акций Victoriabank является создание переломного момента для банковской системы Молдовы. Как пишет Bloomberg, об этом заявил журналистам директор Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР) по странам Западных Балкан, Беларуси, Молдове и Украине Генри Рассел.

Он отметил, что эта сделка стала положительным сигналом для иностранных инвесторов для начала инвестирования в Молдову, где они могут получать прибыль.

В статье, которую опубликовал Bloomberg подробно анализируется сделка, совершенная в январе по покупке акций Victoriabank-а румынским Banca Transilvania.

Так, иностранные журналисты отмечают, что эта сделка стала примером доверия на фоне политических и экономических проблем.

После завершения транзакции новому инвестору, совместно с ЕБРР принадлежат 66,7% акций в Victoriabank-е. Ценные бумаги были проданы по цене 78,21 леев за одну акцию номиналом в 10 леев.

Как заявили ранее в ЕБРР, вместе с BT им удастся сделать банковский сектор Молдовы более прозрачным и укрепить к нему доверие граждан.

BT - второй после BCR румынский банк, который вошел на молдавский финансовый рынок. Приоритетами своей деятельности в нашей стране Banca Transilvania называет поддержку частного предпринимательства, развитие банковских услуг и продуктов для физических лиц, а также повышение организационной культуры и эффективности корпоративного управления Victoriabank.

Banca Trancilvania занимает третье место среди румынских банков по активам и доле рынка, насчитывая около 1,76 млн клиентов из которых 250 тыс. — это юридические лица.