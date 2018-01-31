Созданы "вечные" пломбы для зубов

Канадские химики создали новый тип пломб, защищающих зубы от атак микробов благодаря встроенным в них наночастицам антибиотиков, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

"Наночастицы, начиненные антибиотиками, превращают пломбу в первую линию обороны против микробов, вызывающих кариес. Как правило, такие наполнители раньше работали лишь пару недель. Нам удалось найти такую комбинацию лекарств и кремниевых наночастиц, которой хватит на защиту зубов на протяжении многих лет", — рассказывает Бен Хаттон (Ben Hatton) из университета Торонто (Канада).

Как объясняют ученые, даже при соблюдении всех технологических процедур на границе пломбы со временем образуется микрозазор, в котором активно размножаются микроорганизмы. Кроме того, ткани зуба и материал пломбы по-разному отталкивают воду, что также создает проблемы при установке пломбы и ее дальнейшей службе.

В последние годы ученые, как рассказывает Хаттон, пришли к выводу, что эту проблему можно решить, если наполнить пломбу антибиотиками и другими веществами, при контакте с которыми бактерии разрушаются. Первые опыты подтвердили, что эта идея хорошо работает, но перед учеными встала крайне сложная задача – оказалось, что антибиотики быстро вымываются из пломбы и она остается защищенной совсем недолго.

Как объясняют ученые, это связано с процессом изготовления наночастиц. Как правило, это полые или пористые сферы из кремния и других химически инертных веществ, которые наполняют лекарствами. В большинстве случаев антибиотики остаются лишь на поверхности, а внутри наночастицы их общая масса всегда очень невелика.

Канадские химики попытались ликвидировать этот недостаток, разработав такую технологию, при которой молекулы антибиотика попадают в поры наночастиц непосредственно во время сборки. Это позволило повысить долю антибиотика примерно в 50 раз и резко снизить скорость "побега" молекул с поверхности гранул.

Как показали первые опыты, такие наночастицы продолжали убивать стрептококк, вызывающий кариес, и многие другие микробы даже через два года после изготовления, а это говорит о том, что они могут защищать зубы на протяжении практически всей жизни носителя пломбы, сообщает РИА Новости