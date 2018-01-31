Власти США начали расследование в отношении Apple

Министерство юстиции и Комиссия по ценным бумагам и биржам США ведут расследование в отношении корпорации Apple из-за скандала с замедлением работы ряда моделей iPhone. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Американские власти подозревают, что Apple, исказив данные о производительности ряда старых моделей смартфонов, могла нарушить законы о раскрытии информации. Кроме того, проверяющие органы полагают, что своими действиям компания могла вводить в заблуждение инвесторов.



Напомним, ранее Apple призналась, что вышедшее около года назад обновление iOS 10.2.1 снижает производительность моделей iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus и iPhone SE ради увеличения продолжительности работы батареи и решения проблем с внезапными отключениями смартфонов.