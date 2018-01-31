Антикоррупционная "чистка" принесла бюджету Саудовской Аравии 100 млрд долларов

Власти Саудовской Аравии заявили, что за счет антикоррупционной "чистки" бюджет страны пополнился более чем на 100 млрд долларов, сообщает The Guardian.

Генеральный прокурор Саудовской Аравии шейх Сауд аль-Моджеб сообщил, что власти страны взыскали более 400 млрд риалов (107 млрд долларов – ред.) с задержанных по подозрениям в коррупции бизнесменов и высокопоставленных чиновников.

56 высокопоставленных членов королевской семьи и бизнесменов, которые отказались отдать свое богатство в обмен на свободу, были отправлены в тюрьму, сообщает korrespondent.net

Напомним, в конце прошлого года в Саудовской Аравии были задержаны 11 принцев, четыре министра и десятки бывших чиновников. Всем задержанным были предъявлены обвинения в коррупции и отмывании денежных средств.