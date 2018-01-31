Сотрудник, отправивший ложное предупреждение о ракетной атаке на Гавайи, уволен. Об этом сообщили власти американского штата, передает Hawaii News Now.
В официальном заявлении властей говорится, что сотрудник, отправивший предупреждение, действительно думал, что штату угрожает опасность. Отмечается, что ранее он также дважды принимал за реальную угрозу учения, пишет korrespondent.net
В докладе, составленном по итогам произошедшего также говорится, что сотрудник, о котором идет речь, на протяжении не менее десяти лет демонстрировал вызывающее опасения поведение.
Напомним, 13 января на Гавайях было распространено сообщение о ракетной угрозе. Жителей призвали как можно быстрее найти убежище и заверили, что это не учебная тревога. Позднее Тихоокеанское командование вооруженных сил США объявило, что это сообщение было отправлено по ошибке.
Губернатор Гавайев Дэвид Айдж заявил, что причиной ложной тревоги стало то, что один из сотрудников нажал не ту кнопку.
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авторы издания DW