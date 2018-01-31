В Польше запретили торговлю в воскресенье

Президент Польши Анджей Дуда подписал во вторник, 30 января, закон о запрете торговли по воскресеньям, сообщает агентство PAP.

Отмечается, что принятый закон направлен на то, чтобы дать возможность работникам торговли проводить воскресенье вместе с семьями.

Согласно закону, исключения могут быть сделаны для интернет-магазинов, аптек, магазинов на заправках и торговых точек при хлебопекарнях, где продукция реализуется по графику, а также предприятий семейного бизнеса.

Кроме того, теперь вводится ограничение торговли в канун Рождества и в субботу перед Пасхой – до 14:00, пишет korrespondent.net

Закон планируют реализовывать поэтапно, в частности в 2018 году запрет будет действовать два воскресенья в месяц, в 2019 – три, к 2020 году вся торговля по воскресеньям будет запрещена.